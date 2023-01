Romania are un mare potențial in ceea ce privește producția de vin. In ultimii ani se oberva o dezvoltare tot mai mare a acestei industrii atat ca investiții atrase, producție, dar și calitate. Robert Baicoianu, director de vanzari culturi horticole in cadrul BASF Agricultural Solutions Romania, ne-a acordat un interviu in care ne-a vorbit despre imaginea și potențialul pieței viticole. Unde se afla Romania pe harta viticola a Europei? Și care este potențialul țarii noastre cand vine vorba de producția de vinuri? Conform statisticilor Eurostat, la nivelul sectorului vitivinicol european, Romania…