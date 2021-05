Covid: Inca un deces in judet !

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 14 mai, in județul Satu Mare s-au inregistrat 12.907 imbolnaviri, 12.443 vindecari și 355 decese cauzate de coronavirus. In ultimele 24 de ore s-a inregistrat un deces, pacient la Spitalul Municipal Carei. Au fost efectuate 95.867 teste, din care 262 in cursul zilei precedente. La nivelul…

- Pana astazi, in județul Satu Mare s-au inregistrat 12.776 imbolnaviri, 12.161 vindecari și 342 decese cauzate de coronavirus. In ultimele 24 de ore s-a inregistrat un deces, respectiv o pacienta de 89 ani la Spitalul Municipal Carei, cu multiple comorbiditati.

- Pana astazi, 25 aprilie, in județul Satu Mare s-au inregistrat 12.717 imbolnaviri, 11.980 vindecari și 329 decese cauzate de coronavirus. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat doua decese, respectiv un pacient de 57 de ani si unul de 71 de ani la Spitalul Municipal Carei. Persoanele decedate au prezentat…

- Pana astazi, 21 aprilie, in județul Satu Mare s-au inregistrat 12635 imbolnaviri, 11878 vindecari și 318 decese cauzate de coronavirus. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 3 decese, respectiv 1 pacient de 84 ani la Spitalul Municipal Carei și o pacienta de 74 ani și un pacient de 83 de ani la Spitalul…

- Pana astazi, 19 aprilie, in județul Satu Mare s-au inregistrat 12.554 de imbolnaviri, 11.778 vindecari și 313 decese cauzate de coronavirus. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat trei decese, respectiv doi pacienți de 47 ani și 74 ani la Spitalul Orașenesc Negrești-Oaș și un pacient de 63 ani la Spitalul…

- Pana astazi, 29 martie, in județul Satu Mare s-au inregistrat 266 decese cauzate de coronavirus. In ultimele 24 de ore s-a inregistrat un deces, o pacienta de 61 de ani la Spitalul Municipal Oradea, cu multiple comorbiditați. Pana in prezent au fost efectuate 79.486 teste, din care 137 in cursul zilei…

- Pana astazi, 28 martie, in județul Satu Mare s-au inregistrat 10.518 vindecari și 265 decese cauzate de coronavirus. In ultimele 24 de ore s-a inregistrat un deces, o pacienta de 88 de ani la Spitalul Orașenesc Negrești-Oaș, cu multiple comorbiditați.

- Pana in prezent, in județul Satu Mare s-au inregistrat 226 de decese cauzate de coronavirus. Cele trei persoane decedate in ultimele 24 de ore sunt o pacienta de 39 de ani internata la Spitalul Municipal Oradea, o pacienta de 80 de ani și un pacient de 62 de ani la Spitalul Municipal Carei. Toate persoanele…