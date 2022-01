Guvernul israelian adopta o noua strategie anti-Covid bazata pe doza a patra de vaccin, pașaportul sanitar și tratamentul antiviral de la Pfizer pentru a evita noile restricții. Aici, se poate bea o cafea la un bar, spune ironic Julien Bahloul, vechi jurnalist franco-israelian, rezident la Tel-Aviv, citat de 20 Minutes. Obsevator de la fața locului, Bhaloul are impresia ca viața incepe sa fie mai normala, deși in alte țari se inaspresc restricțiile. Bahloul, care locuiește in Israel de șase ani, spune ca aproape nu mai sunt restricții. Totuși masca este obligatorie in spațiile inchise, dar nu…