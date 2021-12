Covid: Bruxelles accelerează livrarea vaccinurilor în UE, posibil chiar seruri adaptate variantei Omicron BioNTech și Pfizer vor livra 20 de milioane de doze suplimentare cu vaccinul lor anti-Covid statelor Uniunii Europene in cursul primului semestru al 2022, anunța AFP. Comisia europeana a anunțat, duminica, un acord cu grupurile BioNTech și Pfizer pentru a livra 20 de milioane de doze suplimentare din vaccinul anti-Covid statelor membre in primul semestru al 2022 pentru a facilita campaniile de vaccinare. Executivul de la Bruxelles a precizat ca a activat o prima opțiune pentru a comanda peste 200 de milioane de doze in cadrul celui de-al treilea contract cu BioNTech-Pfizer. ”Aceasta comanda acopera,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

