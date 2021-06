Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat un nou sistem de denumire pentru variantele Covid-19. Pentru a impaca și capra și varza, a se citi pentru a evita in special denumirile „stigmatizante și discriminatorii”, OMS va denumi variantele coronavirusului cu litere grecești. B.1.617, B.1.1.7, B.1.351 …Reținerea denumirilor științifice ale variantelor de coronavirus da batai de cap. Dar […] The post Covid-19, vaccinat cu corectitudinea politica pentru a evita „stigmatizarea și discriminarea” first appeared on Ziarul National .