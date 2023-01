Companiile farmaceutice Pfizer/BioNTech și Moderna au impus Germaniei prețuri semnificativ mai mari pentru vaccinuri, in plina pandemie Covid-19, potrivit unor documente obținute de presa germana. Germania a cheltuit 13,1 miliarde de euro pe vaccinuri, potrivit posturilor publice de radio și televiziune NDR și WDR și cotidianului SZ, care citeaza o lista confidențiala de comenzi […] The post Covid-19 și vaccinurile Big Pharma. Pfizer/BioNTtech și Moderna au umflat prețurile in plina pandemie first appeared on Ziarul National .