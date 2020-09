Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile, Franța, Germania și Italia au inregistrat cele mai mari cazuri zilnice din primavara și pana acum, iar Spania se afla in mijlocul unui focar major. Belgia, Croația, Olanda, Regatul Unit au inregistrat, de asemenea, o situație recenta, scriu jurnaliștii New York Times. O parte din criza…

- Pe masura ce se apropie toamna și iarna, oficialii americani din domeniul sanatații publice sunt din ce in ce mai preocupați de posibilitatea unei reinvieri a Covid-19, insoțita de un sezon gripal sever, scriu jurnaliștii New York Times. Daca un numar mare de oameni nu se vaccineaza antigripal in acest…

- Mai mulți oameni de știința afirma ca pragul imunitații de grup este mai mic decat s-a crezut inițial. New York Times a publicat opiniile a zeci de specialiști care considera ca nu este nevoie ca 70% din populație sa treaca prin boala COVID-19, ci va fi nevoie de mult mai puțin pentru ca Sars-CoV-2…

- Spania are cele mai mari cifre de infectare cu coronavirus din Europa, dupa ce a comunicat luni, o medie de 4.923 de cazuri noi zilnice, in ultimele sapte zile, mai mult decat Franta, Regatul Unit, Germania si Italia. Guvernul spaniol spune ca numarul cazurilor crește odata cu inmultirea testelor. Romania…

- In ultima perioada, in medie, 15 persoane la fiecare 25 de depistati pozitiv la testele Covid-19 din județul Iași au fost anterior in concediu la mare ori in statiuni montane aglomerate. Asa s-a ajuns ca, in acest moment, familii intregi intoarse din concediu sunt internate in spital, scrie Ziarul de…

- Marea Britanie s-a confruntat cu cea mai mare supramortalitate inregistrata in Europa de la inceputul pandemiei declansate de noul coronavirus, in timp ce alte tari, precum Spania, au cunoscut varfuri mai marcate si mai localizate, a raportat joi un studiu britanic realizat in 21 de tari europene, relateaza…

- Acoperirile pentru fața au fost prezentate ca fiind una dintre cele mai bune metode de a impiedica raspandirea coronaviruslui. Acum exista dovezi care demonstreaza ca maștile protejeaza și persoanele care le poarta, arata un studiu citat de New York Times. Diferite tipuri de maști „blocheaza virusul…

- Traficul a fost reluat duminica intre Franta si Spania, care a redeschis frontiera sa punand capat starii de alerta si unei izolari de aproape 100 de zile pentru a opri epidemia de coronavirus. Spaniolii au putut sa isi intalneasca rudele sau prietenii pe care nu i-au mai vazut din 14 martie. Starea…