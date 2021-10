Stiri pe aceeasi tema

- Peste 12.000 de noi cazuri de Covid și 413 decese la pacienți confirmați cu noul coronavius au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Romania. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 12.106 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au…

- Incidența cazurilor de COVID-19 in Capitala a scazut sambata, dupa mai bine de doua saptamani, sub 15 la mie. Potivit DSP București, sambata incidența cazurilor de Covid in Capitala a ajuns la 14,8 la mia de locuitori. Ultima data cand incidența a fost mai mica de 15 la mie a fost in 12 octombrie. De…

- Incidența cazurilor de Covid in Capitala a scazut sambata, dupa mai bine de doua saptamani, sub 15‰. Potivit DSP București, sambata incidența cazurilor de Covid in Capitala a ajuns la 14,8 la mia de locuitori. Ultima data cand incidența a fost mai mica de 15 la mie a fost in 12 octombrie. De atunci,…

- Incidența cazurilor de Covid in Capitala a scazut sambata, dupa mai bine de doua saptamani, sub 15 la mie. Potivit DSP București, sambata incidența cazurilor de Covid in Capitala a ajuns la 14,8 la...

- Incidența cazurilor de Covid in Capitala a ajuns luni la 16,24 la mie, in scadere pentru a treia zi consecutiv. Potrivit DSP București, incidența Covid in Capitala este luni de 16,24 la mie. Duminica, incidența a fost de 16,38, sambata de 16,53, iar vineri de 16,54 la mia de locuitori. Bilanțul coronavirus…

- 9.187 de cazuri noi de COVID 19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, conform bilanțului provizoriu cu datele pana la ora 10.00. Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a mai transmis ca s-au inregistrat și 301 decese. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 25 octombrie 2021, ora…

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 a trecut sambata de 16 la mie in Capitala. Potrivit Directiei de Sanatate Publica Bucuresti, incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 a ajuns la 16,1 la mie.Vineri a fost 15,83 la mie. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) nu a validat vineri…

- Municipiul Timisoara a depasit, duminica, pragul de 10 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, avand o rata de infectare de 10,9, Bucurestiul a ajuns la 8,98, iar Cluj-Napoca la 7,48. Sunt 42 de orase si municipii care au incidenta mai mare sau egala cu 6, potrivit news.ro. Pe lista facuta…