- O tanara din Italia a primit din greseala, duminica, sase doze de vaccin anti-COVID-19 de la Pfizer/BioNTech si a fost plasata sub observatie, intr-un spital din Toscana, insa starea ei de sanatate este buna, a informat luni agentia AGI, relateaza AFP potrivit Agerpres. STUDIU - Medicamentul…

- Aproape 50 de persoane, inclusiv 28 de minori si o femeie insarcinata, au primit din greșeala un vaccin anti-Covid, in loc de cel antigripal. Incidentul a avut loc intr-un oraș din sud-estul Braziliei.

- Cel mai mare furnizor de servicii medicale din Israel a raportat duminica o scadere cu 94% a cazurilor simptomatice de Covid-19 in randul celor 600.000 de persoane care au primit doua doze de vaccin Pfizer, potrivit Reuters.Organizația de menținere sanatații Clalit, care ingrijește peste jumatate dintre…