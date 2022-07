Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de COVID-19 in Franta „urmeaza sa depaseasca lejer 200.000” in ultimele 24 de ore, a anuntat marti ministrul francez al Sanatatii, Francois Braun, cu prilejul unei audieri in Adunarea Nationala, informeaza AFP.

- Anchetele privitoare la starea mintala a studenților la medicina și a medicilor tineri din Franța, publicata in The Conversation, arata o creștere a celor care se confrunta cu stari de anxietate, de depresie și cu idei suicidare. A vindeca uneori, a ingriji permanent, a asculta tot timpul. Sunt verbe…

- Organizația Mondiala a Sanatații se așteapta la niveluri ridicate de Covid-19 in aceasta vara, in Europa. De asemenea, OMS a cerut supravegherea virusului dupa o triplare a cazurilor inregistrate zilnic in ultima luna, transmite AFP. In zona OMS Europa, ar fi deja aproape 500.000 de cazuri. Dr. Hans…

- Germania se confrunta cu un nou val de Covid-19, a anunțat, saptamana aceasta, ministrul german al Sanatații, Karl Lauterbach, insistand ca persoanele cele mai fragile sa efectueze a patra doza de vaccin, transmite AFP. ”Valul anunțat pentru aceasta vara, din pacate, a devenit realitate”, a declarat…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca au fost identificate 348 de cazuri probabile de hepatita de cauza necunoscuta și pentru a explica originea acestei boli atenția este concentrata mai mult pe ipoteza unui adenovirus, dar nu este exclusa legatura cu Covid-19. Potrivit OMS, aceste cazuri…