Stiri pe aceeasi tema

- In Statele Unite au murit in acest an, in timpul pandemiei, cu aproape 300.000 mai multi oameni decat ar fi fost de asteptat pe baza tendintelor istorice, cel putin doua treimi dintre aceste decese avand drept cauza COVID-19, indica un raport guvernamental dat publicitatii marti, potrivit caruia…

- Restrictiile impuse in contextul pandemiei de coronavirus nu au prevenit violentele din Brazilia, țara unde politia ucide mai multi oameni decat orice alta parte a lumii. Polițiștii brazilieni au ucis cel puțin 3.

- Bilantul pandemiei de coronavirus a atins un nou prag in Statele Unite depasind 180.000 de morti, potrivit datelor raportate joi la orele 20.30 (vineri, 00.30 GMT) de universitatea americana Johns Hopkins, scrie AFP.In 24 de ore, COVID-19 a ucis inca 931 de persoane, potrivit sursei, ridicand…

- Un barbat de 62 de ani s-a stins din viața, in urma complicațiilor cauzate de Covid-19, anunța Ministerul Sanatații. Astfel, bilanțul deceselor cauzate de noul virus a ajuns la 896 in Moldova, de la inceputul pandemiei.

- Pandemia de coronavirus a ucis mai mult de 750.000 de persoane in lume de la descoperirea in China in decembrie 2019, potrivit unui bilant realizat de AFP din surse oficiale, relateaza News.ro.Citește și: Rareș Bogdan iși face praf noii colegi: ‘Nu cred ca mai exista undeva pe planeta’In total,…

- Seful Politiei Metropolitane, Peter Newsham, si primarul capitalei americane, Muriel Bowser, au declarat intr-o conferinta de presa ca atacul a avut loc in timpul unei adunari la care participau sute de oameni, intr-un cartier rezidential din Washington. Citeste si: Sase turisti francezi, un…

- Timișul a pierdut, pana acum, pe frontul luptei cu Covid-19, 80 de oameni. Acesta este numarul persoanelor infectate cu SARS-Cov2 care au murit in Timiș de la inceputul pandemiei. Potriviti Instituției Prefectului, in Timiș, de la inceputul pandemiei, au murit 80 de oameni cu SARS-Cov2. Ultimul deces…

- De la debutul pandemiei, in Timiș au murit 80 de persoane cu Covid-19. Au fost procesate aproape 73.000 de teste de SARS-Cov2 in cel mai vestic județ al țarii, de la inceputul pandemiei. Pana vineri, 7 august, in Timiș au fost depistate 1.544 persoane cu Covid-19.