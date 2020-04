COVID-19. Creşte numărul morţilor de coronavirus la graniţele României. Care e nivelul pandemiei în ţările vecine Pana in prezent in Bulgaria au decedat 23 de persoane din cauza coronavirusului SARS-CoV-2. Varsta medie a celor decedati este 65 de ani. In spitalele bulgare sunt internati 213 pacienti cu COVID-19, dintre care 21 se afla la terapie intensiva. Premierul bulgar Boiko Borisov a dispus efectuarea de teste de anticorpi in statiunea montana Bansko, care s-a aflat in carantina totala pentru doua saptamani in luna martie. El a precizat ca in viitor Comisia Europeana va livra tarii sale un milion de kituri de teste pe care Bulgaria le-a achitat deja. ''Testele pur si simplu nu sunt disponibile pe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul roman al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit, miercuri, la telefon cu omologul sau ungar, Peter Szijjarto, context in care a fost obtinut acordul Guvernului de la Budapesta pentru deblocarea situatiei lucratorilor transfrontalieri care fac naveta zilnic de o parte si de alta a…

- Romanii blocati la frontiera austro-ungara „s-au putut intoarce acasa” Budapesta. Foto: Arhiva. Autoritatile ungare au decis sa le permita românilor blocati la frontiera austro-ungara sa tranziteze teritoriul ungar catre granita cu România - o masura aplicabila o singura data de…

- Ungaria va permite intrarea in Romania a cetațenilor romani aflați pe teritoriul țarii dupa inchiderea granițelor, spune ministrul de Externe ungar. Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu a purtat, marți, o discuție cu omologul ungar, Peter Szijjarto, pentru deblocarea tranzitului cetațenilor romani de…

- Premierul ungar Viktor Orban a evocat vineri in interviul sau saptamanal radiodifuzat o legatura intre imigratie si noul coronavirus, care ar fi fost "introdus de straini si care se propaga intre ei", noteaza AFP. El a avertizat, totodata, ca epidemia nu se va incheia in cateva saptamani, a consemnat…

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a apreciat joi ca vizita vicepremierului ucrainean in Ungaria, programata pentru luna martie, ar putea aduce Budapesta si Kievul mai aproape de un acord privind drepturile minoritatilor in Ucraina, relateaza agentia MTI. In discursul sustinut…

- Republica Moldova si Ungaria au semnat doua memorandumuri, unul in sectorul cooperarii diplomatice si altul in domeniul educatiei, in cadrul vizitei pe care ministrul ungar al afacerilor externe Peter Szijjarto o desfasoara marti la Chisinau, informeaza Radio Chisinau si MTI și citate de Agerpres.Doi…

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului al Ungariei, Peter Szijjarto, a anuntat marti, 4 februarie, la Chisinau, ca Ministerul de Externe de la Budapesta va delega in Republica Moldova „doi diplomati cu mare experienta” ca acestia „sa fie de ajutor in treburile pe care le efectueaza Guvernul Republicii…

- Republica Moldova si Ungaria au semnat doua memorandumuri, unul in sectorul cooperarii diplomatice si altul in domeniul educatiei, in cadrul vizitei pe care ministrul ungar al afacerilor externe Peter Szijjarto o desfasoara marti la Chisinau, informeaza Radio Chisinau si MTI. Astfel, Ministerul Afacerilor…