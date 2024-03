Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria este interesata ca Uniunea Europeana si Republica Moldova sa coopereze cat mai strans, a afirmat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, in urma discutiilor purtate la Budapesta cu omologul sau moldovean Mihai Popsoi, pe care l-a asigurat de sprijinul tarii sale pentru accelerarea…

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto l-a asigurat omologul sau moldovean, Mihai Popșoi, de sprijinul tarii sale pentru accelerarea integrarii Republicii Moldova, in cursul presedintiei ungare a UE, in urma discutiilor purtate la Budapesta unde cei doi au semnat un Plan de acțiuni in vederea schimbului…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a vizitat Sfantu Gheorghe, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, și a vorbit și despre candidatura lui Klaus Iohhanis pentru funcția de secretar general al NATO. Iohannis se pare ca are susținerea Ungariei in cursa pentru conducerea NATO! A spus-o…

- Ungaria l-a convocat pe ambasadorul SUA in semn de protest fața de declarațiile președintelui Joe Biden facute in cadrul unui eveniment de campanie electorala in care a spus ca premierul Viktor Orban cauta sa instaureze dictatura in țara, a anunțat marți, 12 martie, ministrul ungar de externe Peter…

- Ministrul maghiar de externe Peter Szijjarto a vizitat Teheranul, joi, intalnindu-se cu omologul sau iranian, Hossein Amir-Abdollahian, și semnand acorduri comerciale in domeniile agricultura și industria alimentara.

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a declarat luni, dupa o reuniune a ministrilor de externe din UE, ca Budapesta nu va bloca cel de-al treisprezecelea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, pe care blocul european se pregateste sa-l aprobe inainte de implinirea a doi ani de la invazia pe scara…

- Ungaria este un sustinator „ferm” si „neconditionat” al aderarii Republicii Moldova la Uniunea Europeana, deoarece apartenenta acestei tari ar aduce beneficii blocului comunitar si i-ar spori competitivitatea, a declarat joi, la Budapesta, ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto.