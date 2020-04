Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 s-a soldat cu cel putin 160.685 de morti in lume de la aparitia noului coronavirus in decembrie in China, potrivit unui bilant intocmit de France Presse pornind de la surse oficiale pana duminica, scrie Agerpres.

- Numarul persoanelor care au murit de coronavirus in Franta era de 18.681 vineri, luand in considerare spitalele, precum si centrele medicale de ingrijire a batranilor si alte facilitati medico-sociale, adica 761 mai multe persoane in 24 de ore, a anuntat directorul general al Departamentului Sanatatii…

- Mai bine de 2,1 milioane oameni suntinfectați cu noul coronavirus in toata lumea și aproximativ146.000 de persoane și-au pierdut viața, arata datele centralizatede Universitatea Johns Hopkins.In timp ce virusul COVID-19 faceravagii la nivel mondial, președintele Donald Trump a prezentat noilinii directoare…

- Pandemia noului coronavirus s-a soldat cu cel putin 112.000 de morti in lume de cand a aparut in decembrie in China, relateaza AFP, care prezinta noi bilanturi, noi masuri si cele mai marcante fapte in evolutia covid-19. PESTE 112.000 DE MORTI IN LUME Pandemia noului coronavirus a ucis cel putin 112.510…

- Pandemia noului coronavirus a depasit pragul de 70.000 de morti in lume - aproape trei sferturi in Europa - de cand a aparut in decembrie in China, potrivit unui bilant realizat luni din surse oficiale de catre AFP potrivit news.ro.In total, 70.009 de decese au fost inregistrate - 50.215 in…

- In timp ce Statele Unite, Europa și alte țari ale lumii se confrunta cu mii sau zeci de mii cazuri noi zilnice, caderi economice și carantina generalizata, China incepe sa se redeschida. Apar intrebari, insa, cu privire la cat de mult putem avea incredere in cifrele și datele date de chinezi, scrie…

- Bilantul pandemiei a depasit nivelul de 16.000 de morti la nivel mondial si se inregistreaza peste 367.000 de cazuri de coronavirus, conform cifrelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins (SUA).Bilantul pandemiei a ajuns la 16.113 morti pe plan global, inregistrandu-se 367.457 de cazuri…