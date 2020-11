Fostul primar al Sectorului 1, Vasile Gherasim, consilier de conturi in cadrul Curții de Conturi a Romaniei a decedat, la varsta de 70 de ani. Barbatul era infectat cu coronavirus. „Cu profunda tristete am primit vestea plecarii dintre noi a colegului nostru, Vasile Gherasim, consilier de conturi in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei. Prieten, coleg, conducator de departament, cu totii am pierdut in primul rand un OM, un exemplu de profesionalism, putere de munca si abnegatie in slujba binelui comun. Vasile Gherasim s-a nascut in 27 ianuarie 1950, in localitatea Moinesti, judetul Bacau. Licentiat…