Cupluri casatorite din Romania pot intra in posesia unei sume de bani la momentul aniversarii a minimum 25 de ani de casatorie, daca indeplinesc anumite conditii. In Bucuresti, cuplurile care aniverseaza 25, 50, respectiv 75 de ani de casnicie pot primi o singura data din partea Primariei Generale o suma neta cuprinsa intre 1.000 de lei, respectiv 3.000 de lei, dar si o diploma.Astfel, pentru a beneficia de sumele prevazute in HCGMB nr. 312/2018, cuplurile care aniverseaza 25, 50 sau 75 de ani de casatorie neintrerupta trebuie sa depuna personal la Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucuresti,…