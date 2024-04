Stiri pe aceeasi tema

- Faza discutabila de arbitraj in Sepsi - Farul. Covasnenii au deschis scorul in minutul 40, dupa reușita lui Darius Oroian (20 de ani), insa reușita a fost anulata dupa intervenția VAR. In minutul 40 a avut loc o faza controversata de arbitraj. La scorul de 0-0, „centralul” Andrei Chivulete i-a anulat…

- Iosif Rotariu, 61 de ani, fost fotbalist important al Romaniei, a vorbit la GSP Live despre regresul vizbil instaurat la Sepsi, formație care a ajuns la patru infrangeri consecutive in Superliga. Eșecul cu Farul, 0-1, a redeschis discuțiile despre postul neamțului Bernd Storck. Fostul fotbalist de la…

- FCSB și Farul au remizat, scor 1-1, in runda cu numarul 24 din Superliga. Ciprian Marica, oficialul campioanei, crede ca formația lui ar fi trebuit sa caștige pe Arena Naționala. Ciprian Marica e de parere ca liniile au fost trasate greșit la golul anulat lui Louis Munteanu, dupa o analiza de 7 minute…

- Formatia FCSB a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul sustinut, luni, pe Arena Nationala, in compania echipei Farul Constanta, in etapa a XXIV-a a Superligii. Farul a avut un gol anulat in urma consultarii VAR, dar a reusit egalarea in minutul 90+4, din penalti, acordat tot dupa consultarea VAR. Meciul…

- UTA a invins-o pe Sepsi, scor 2-1, in runda #23 din Superliga. Claudiu Micovschi (24de ani), atacantul aradenilor, se bucura ca echipa lui a revenit in fața suporterilor cu o victorie. Reveniți pe propriul stadion dupa o pauza de 4 luni, aradenii s-au impus prin golurile marcate de Omondi ('35) și Rodrigues…

- UTA a invins-o pe Sepsi, scor 2-1, in runda #23 din Superliga. Ronald Niczuly, portarul covasnenilor considera ca echipa lui a avut ghinion in acest meci. Reveniți pe propriul stadion dupa o pauza de 4 luni, aradenii s-au impus prin golurile marcate de Omondi ('35) și Rodrigues ('50). Sepsi a redus…

- Sepsi a caștigat cu Poli Iași, scor 6-0, in etapa #22 din Superliga. Acesta reprezinta scorul campionatului pana in acest moment. Marius Ștefanescu (25 de ani) a marcat doua goluri in primul meci oficial din 2024. Jucatorul covasnenilor ramane, insa, cu picioarele pe pamant și anunța obiectivul lui…