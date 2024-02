Stiri pe aceeasi tema

- Schimbari la ”Rabla Plus” și ”Rabla Clasic” 2024. Valoarea ecotichetului scade la jumatate pentru mașini electrice. Plafon de preț Schimbari la programul ”Rabla Plus” și ”Rabla Clasic” in 2024. Un proiect pus in consultare publica de Ministerul Mediului prevede modificari la derularea programului in…

- Actualul rector al Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" Targu Mureș, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, este singurul candidat la concursul care are drept miza selecția și recrutarea viitorului rector al principalei universitați din județul Mureș pentru…

- Dintotdeauna, tehnologia de curse a ajutat producatorii auto in dezvoltarea de automobile. Nici producatori ca Nissan sau grupul Jaguar Land Rover nu fac excepție, deoarece incearca sa recupereze terenul pierdut in fața liderilor in vehicule electrice precum Tesla. Prin urmare, aceștia se bazeaza pe…

- Astazi au iesit pe trasee primele 18 masini, urmand ca toate cele 38 de autobuze sa fie puse in circulatie saptamana viitoare. Acestea au fost achizitionate din fonduri europene si sunt masini hibrid. Autobuzele sunt nearticulate, au o lungime de 12 metri și o capacitate de 70 de persoane. Dispun de…

- Peste 42.000 de masini electrice au fost inmatriculate, pana in prezent, in Romania, din care circa 16.800 doar in 2023, cu 35% mai multe fata de datele din 2022, arata o analiza de specialitate.

- Constructorul american de automobile electrice Tesla va suspenda timp de doua saptamani cea mai mare parte a activitatilor de productie de la uzina sa din Germania, in apropierea Berlinului, din cauza perturbarilor de aprovizionare provocate de atacurile din Marea Rosie, scrie digi24.ro .

- Vești bune pentru proprietarii de mașini electrice. Ministrul Mediului a anunțat ca statul ar putea suporta o parte din leasingul pentru astfel de autoturisme. Programul ar putea fi aplicat dupa modelul francez.

- Guvernul taie puternic tichetele pentru Rabla, dar si subvențiile pentru masini electrice și mașini noi, in general. Ecotichetul pentru masini electrice scade de la 11 mii de euro, la puțin peste 2.000 de euro, prima pentru programul Rabla se reduce la jumatate, la fel și pentru instalarea de centrale…