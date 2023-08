Ziarul de Iasi anunta pe pagina online ca Dan Fiterman, unul dintre proprietarii grupului de firme care-i poarta numele, intra pe piata media din Iasi, urmand ca de la 1 septembrie sa detina compania care va edita “Ziarul de Iasi”. “Societatea are nevoie de o presa sanatoasa, asa cum are nevoie de oameni sanatosi. Media trece acum printr-un moment de tranzitie generat de schimbarile tehnologice. Este un punct de cotitura care schimba peisajul informational si pune in evidenta nevoia de repere. (…) Voi investi in presa de maine, in modernizare si in dezvoltarea continutului editorial de calitate.…