- Costin Marculescu a fost gasit mort in casa sa, miercuri seara, dupa ce vecinii au anunțat ca din apartamentul actorului vine un miros ciudat, iar cainele lui latra in continuu de cateva zile. Potrivit unor surse de la INML, acesta ar fi decedat in urma unui infarct. Se pare ca Marculescu a murit in…

