Stiri pe aceeasi tema

- Fost director al Serviciului Roman de Informatii, liberalul Costin Georgescu s a stins din viata vineri.Cine a fost Costin Georgescu Costin Georgescu s a nascut la data de 22 februarie 1942, in municipiul Craiova. A absolvit Facultatea de Constructii Hidrotehnice din cadrul Institutului de Constructii…

- Fostul director al SRI Costin Georgescu a incetat din viața. Era internat in stare grava de joi la o clinica din Elveția. Costin Georgescu s-a nascut la Craiova, in februarie 1942. A fost al doilea director al SRI, dupa Virgil Magureanu. A facut parte din PNL. Ce n-au ințeles președintele Iohannis,…

- Costin Georgescu, fost director al Serviciului Roman de Informații, s-a stins din viața, vineri, la varsta de 81 de ani, relateaza Realitatea.net, potrivit digi24.ro. Fostul director al SRI era internat in stare grava la o clinica din Elveția. Costin Georgescu a fost numit in funcția de director al…

- Costin Georgescu, fost director SRI in perioada 1997-2000, a murit vineri, 23 iunie 2023, la varsta de 81 de ani. Acesta se afla intr-un spital din Elveția, intr-o stare grava. CITESTE SI Derapaj grosolan al omului lui Vladimir Putin la adresa Romaniei, in plina invazie rusa in Ucraina 23:32…

- Fostul director SRI, Costin Georgescu, se afla in stare grava, fiind internat intr-un spital din Elveția. Transferul la un spital din strainatate s-a facut ca urmare a deciziei familiei fostului șef SRI, potrivit RomaniaRv. Costin Georgescu s-a nascut la data de 22 februarie 1942, in municipiul Craiova.…

- Baiatul impușcat in ochi joi seara de un adolescent in varsta de 17 ani este internat la Clinica de Oftalmologie a Spitalului "Sf. Spiridon" Iași, iar medicii nu au putut da un verdict clar despre modul cum se va recupera. Prof. univ. dr. Diana Cimpoeșu, medic-sef UPU la Spitalului ...

- Fosta consiliera a lui Traian Basescu susține ca este in derulare o operațiune prin care se vrea compromiterea clasei politice, pentru apariția in scena a unui salvator... sau salvatoare. Așa s-a intamplat in 2012, scena se repeta acum, explica ea. „Anul acesta, ma rog, deja s-a lansat ca s-a imbracat…

- Este numit erou pentru sacrificiul uriaș pe care l-a facut din dorința de a ajuta. Informații noi au ieșit la lumina despre barbatul de la Drumuri Nationale care a murit dupa ce a muncit 40 de ore. In varsta de 57 de ani, cu peste trei decenii de experiența, a participat la operațiunea de deszapezire…