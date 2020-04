Conferinta de presa a avut loc langa o parcela de 3,5 hectare de padure exploatata in trecut si unde vegetatia forestiera creste din nou. In ultimele zile, mediul online a relalat constant pe tema taierilor masive de copaci in zona Dobrovat-Barnova. Insa Directia Silvica a precizat, la sesizarea noastra, ca toate exploatarile sunt avizate legal si ca este vorba de regenerarea unor suprafete impadurite, nu de defrisarea lor. Ministrul Costel Alexe a spus (...)