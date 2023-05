Stiri pe aceeasi tema

- Repetitiile de miercuri seara pentru spectacolele „Cavalleria rusticana" si „I Pagliacci", care sunt programate sa aiba loc astazi, 5 mai, si maine, 6 mai, la Opera Nationala Romana din Iasi, s-au terminat cu un scandal imens intre membrii orchestrei, solisti si dirijorul invitat-special de managerul…

- Sentimentul de instrainare in propria tara nu e nou, mereu au fost concetateni de-ai nostri care, din tot felul de motive, nu s-au simtit de-ai locului, refuzati, marginalizati sau pur si simplu alungati, dar ideea ca tara e „ocupata" deja, fie de „smecheri si corupti", fie de „straini", la un nivel…

- "Lumea este bolnava si, foarte probabil, se afla in pragul unui nou razboi mondial. Este el inevitabil? Nu, nu este", a spus Medvedev, sustinand un discurs in fata participantilor maratonului "Stiinta". Potrivit lui Medvedev, Rusia a fost "trasa in razboi, prin ciocnirea a doua parti ale unui singur…

- Cristiano Ronaldo a fost din nou in centrul atenției la meciul Luxemburg – Portugalia 0-6, din preliminariile Campionatului European de Fotbal 2024. Starul lusitan a marcat doua goluri și a incercat sa obțina o lovitura de la 11 metri, dar a primit cartonașul galben din partea „centralului” din Romania.…

- Un mic canal de la gura de varsare a Dunarii a devenit un punct de interes geopolitic intre Ucraina și Romania, provocand temeri ca Rusia se poate amesteca, iar sprijinul Bucureștiului pentru vecinul sau devastat de razboi s-ar putea diminua. Disputa a izbucnit atunci cand Kievul a declarat luna…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, intrebat, luni la prima editie a Forumului Bancii Europene de Investitii de la Luxemburg, daca Europa si Romania in special dau semne de oboseala, in conditiile in care a trecut un an de cand Rusia a inceput agresiunea in Ucraina.

- „(Sunt) profund ingrijorat de informațiile comunicate de președintele Maia Sandu cu privire la incercarile Rusiei de destabilizare a Republicii Moldova. Romania și Uniunea Europeana susțin continuarea drumului democratic și european al Republicii Moldova. Suntem uniți pentru democrație”, a scris Ciolacu…

- Cele mai recente previziuni economice ale Comisiei Europene indica o creștere economica de 0,1% in ultimul trimestru din 2022, scrie site-ul de știri europene Politico . In luna noiembrie a anului trecut, UE anticipa ca va inregistra doua trimestre consecutive de creștere economica negativa – practic…