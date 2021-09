Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 24 septembrie, publicul larg este așteptat sa participe la evenimentul anual „Noaptea Cercetatorilor”, organizat la Timișoara de catre Universitatea de Vest din Timișoara sub genericul „Opening Up Science”. The post ”Noaptea Cercetatorilor 2021”, la UVT appeared first on Renasterea banateana…

- Rezultatele Times Higher Education World University Rankings pentru anul 2022 confirma faptul ca Universitatea de Vest din Timisoara se regasește intre universitațile romanești incluse in topurile internaționale prestigioase, fiind clasata in top 1201+ la nivel mondial, dintr-un total de…

- Clubul Sportiv Universitar „Universitatea de Vest din Timișoara” a fost inființat in 2015, ajungand ca in prezent sa aiba o activitate dezvoltata pe 11 secții componente. In acest an, clubul și-a structurat o grila noua de funcționare, in care cele 11 secții componente iși identifica modalitați noi…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) s-a bucurat și in aceasta sesiune de admitere de interesul unui numar foarte mare de aspiranți la studii universitare, care s-au inscris pentru a-și continua parcursul academic in cea mai importanta instituție de invațamant superior din Vestul Romaniei. In ciuda…

- Proiectul „Impreuna universitați și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative” (POCU 310/6/21/121030), cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, se apropie de etapa de incheiere, cu rezultate remarcabile in vederea creșterii calitații și eficienței…

- „La UVT, cultura este capitala!” este genericul sub care se deruleaza și seria de evenimente de teatru și muzica outdoor „WePerform”, organizate de Facultatea de Muzica și Teatru din Universitatea de Vest din Timișoara. „WePerform – Seri de muzica și teatru FMT-UVT” aduce in atenția publicului noi spectacole…