- Campionatul Mondial de Fotbal 2022 a inceput cu o festivitate de deschidere fastuoasa, iar in primul meci s-au infruntat Qatar și Ecuador. Playsport.ro are un trimis special la aceasta competiție. Justin Gafiuc a transmis fotografii și imagini inedite pe care fanii nu au putut sa le vada in transmisiunea…

- Ceremonia de deschidere a Campionatul Mondial de fotbal este programata diseara, cu o ora și 20 de minute inaintea meciului inaugural al turneului final, Qatar – Ecuador, care se va disputa de la ora 18.00. Artista columbiana Shakira a fost invitata in Qatar, dar a decis sa nu participe la ceremonia…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2022 incepe astazi de la ora 18.00, iar in primul meci se vor infrunta țara gazda, Qatar, și Ecuador, in grupa A, din care mai fac parte Senegal și Olanda. Partida va fi transmisa in direct de postul de televiziune TVR 1 și va putea fi urmarita și pe site-urile www.playtech.ro…

- Campionatul Mondial de fotbal din Qatar este principalul eveniment sportiv din urmatoarea perioada. Turneul final din acest an va debuta duminica, 20 noiembrie, cu meciul dintre Qatar și Ecuador. Campionatul Mondial se va incheia spre finalul anului, pe 17 decembrie, atunci cand este programata finala…

- Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar, care are loc intre 20 noiembrie și 18 decembrie, poate oferi o platforma unica pentru pace in Ucraina, a transmis Giani Infantino, președintele FIFA, intr-un discurs susținut marți in marja reuniunii G20 din Indonezia, relateaza Reuters . „Apelul meu catre voi…

- Maurizio Sarri, antrenorul lui Lazio, a criticat organizarea Campionatului Mondial de catre Qatar. O noua voce se poziționeaza impotriva turneului care va avea loc intre 20 noiembrie și 18 decembrie. Dupa Conte și Guardiola, și Sarri a luat poziție și a avut cuvinte dure la adresa competiției. Mauricio…

- Campionatul Mondial de Fotbal incepe peste mai puțin de o luna, iar in toate țarile, in special in cele europene, apar tot felul de avertizari legate de regulile stricte din Qatar. Așa s-a intamplat și in Anglia, unde Federația a publicat un set de sfaturi care se adreseaza soțiilor și prietenelor de…

- Antrenorul roman Giani Cretu a condus nationala Sloveniei pana in finala mica a Campionatului Mondial, castigata, duminica, de reprezentativa Braziliei, la Katowice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…