- Nuclearelectrica saluta anuntul facut de Presedintele Biden cu ocazia lansarii "Initiativei Parteneriat Global pentru Infrastructura", in cadrul Summit ului G7: alocarea unui grant in valoare de 14 milioane de dolari pentru o noua etapa a programului de dezvoltare a reactoarelor modulare mici in Romania…

- SUA vor investi alte 14 milioane de dolari in studiilor pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR) in Romania, a anunțat duminica ministrul Energiei, Virgil Popescu. „La aniversarea a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului strategic dintre Romania și SUA, președintele Joe Biden a confirmat…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca: Vestea excelenta a președintelui SUA, Joe Biden, confirma succesul eforturilor de cooperare dedicate dezvoltarii programului nuclear civil național, pas esențial pentru atingerea țintelor de decarbonizare și asigurarea independenței energetice a Romaniei. “Anunțul…

- „La aniversarea a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA, presedintele Joe Biden a confirmat la Summit-ul G7 ca relatiile dintre cele doua state sunt foarte stranse. In cadrul parteneriatului romano – american, pe palierul energiei, presedintele SUA a anuntat ca vor…

- „Anuntul presedintelui SUA, Joe Biden, in cadrul Summit-ului G7, este o confirmare a soliditatii Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite, care, devine tot mai aprofundat si in dimensiunea sa dedicata cooperarii energetice. Decizia SUA de a finanta cu 14 milioane de dolari etapa preliminara…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca declara duminica, 26 iunie, ca vestea presedintelui SUA, Joe Biden, confirma succesul eforturilor de cooperare dedicate dezvoltarii programului nuclear civil national, pas esential pentru atingerea tintelor de decarbonizare si asigurarea independentei energetice a…

- Memorandum de Ințelegere semnat de Nuclearelectrica cu NuScale și E-Infra Foto: www.nuclearelectrica.ro/cne/exploatare/ În cadrul workshop-ului Small Modular and Advanced Reactors Workshop Planning IV organizat la București de Agenția de Comerț și Dezvoltare (USTDA) din…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a anuntat, luni, alaturi de secretarul adjunct american al Departamentului pentru energie David Turk si Charge dAffairs al SUA David Muniz amplasamentul primului reactor modular mic (SMR) din Romania. Acesta va fi construit pe locul fostei termocentrale de la Doicesti,…