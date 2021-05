Stiri pe aceeasi tema

- Corul Național de Camera „Madrigal-Marin Constantin”, instituție aflata in subordinea Ministerului Culturii, va oferi publicului, in data de 1 mai 2021, la ora 22:00, tradiționalul Concert Extraordinar de Paște. Acesta va fi transmis pe aplicația Madrigal App (https://app.madrigal.ro), dar și pe paginile…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” Alba Iulia a pregatit un program de evenimente, transmis online pe pagina de Facebook a teatrului, cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Programul este intitulat „Vine iepurașul!” și include urmatoarele spectacole: 27 aprilie, orele 12:00 – „Legenda oualor de Paște”, in lectura…

- Teatrul "Ion Creanga" difuzeaza, online, incepand de marti, pe conturile sale de social media (Facebook, Youtube si Instagram), un program de activitati de creatie realizate cu prilejul sarbatorilor de Paste, potrivit news.ro. Timp de doua saptamani, pana pe data de 3 mai, cei mici se vor…

- Facebook isi transforma o parte din sediul sau din Menlo Park, California, intr-un centru public de vaccinare Covid-19, a anuntat directorul de operatiuni Sheryl Sandberg intr-o postare citata de CNBC. Facebook a incheiat un parteneriat cu Ravenswood Family Health Network pentru vaccinare. Sandberg…

- Actorul Dragoș Bucur a revenit cu un nou mesaj, in care spune ca a fost asaltat de reacții negative. Mesajul sau intervine dupa ce a scris marți pe Facebook ca „in cazul in care nu aveați pe cine sa injurați: nu ma vaccinez și nu port masca”. Dragoș Bucur crede ca mai sunt mai sunt oameni care gandesc…

- Astazi, 2 februarie 2021, la ora 18:00, Teatrul de Stat Constanța deschide rezidența constanțeana online a proiectului cultural GENIUS LOCI (SPIRITUL LOCULUI), proiect cofinanțat de Uniunea Europeana, prin Programul cultural Europa Creativa. Transmitem online evenimentul ”Twinning Performing Arts” (in…