- Presedintele Consiliului European Charles Michel ar fi trebuit sa se insoare, sambata, la Montmeyan, in Var (Franta), unde are o casa, insa si-a amanat nunta din cauza pandemiei de coronavirus.

- Gruparea Poli Iasi a anuntat, sambata, pe pagina de Facebook, ca unul dintre fotbalistii sai a fost testat pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Conform unor surse din cadrul formației moldave este vorba despre Rodny Lopes Cabral, fundașul stanga al lui Mircea...

- Divizionara C CSO Filiasi a revenit miercuri in iarba. Bucuria revederii in randul jucatorilor a fost mare, cu totii fiind nerabdatori sa inceapa pregatirile pentru noul sezon competitional. Glumind putin, unii dintre „veteranii“ echipei n-au venit de acasa cu mana goala, si-au adus si ajutoare. Mai…

- Curtea Constitutionala a amanat pentru data de 30 septembrie decizia cu privire la impozitarea drastica a pensiilor speciale. Asadar, pensionarii de lux se bucura in continuare de venituri nesimtite. Parlamentul a adoptat prin consens o lege privind taxarea pensiilor speciale, insa Curtea Suprema si…