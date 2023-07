Corpul de Control al prefectului a fost trimis la Spitalul Cărbunești Corpul de Control al prefectului de Gorj a fost trimis pentru verificari la Spitalul din Targu-Carbunești. Decizia a fost luata de prefectul de Gorj, Iullian Popescu, dupa ce un pacient a fost lasat neoperat, deși se afla de cateva saptamani la unitatea medicala. Funcționarii din cadrul Corpului de Control vor verifica tot ce s-a facut pentru ca pacientul Aurel Miruța, de 55 de ani, paralizat și internat la unitatea medicala cu o infecție puternica la piciorul drept, sa beneficieze de tratamente. Barbatul, din comuna Prigoria, este paralizat de 30 de ani de la brau in jos și este dependent de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

