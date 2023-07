Corpul adolescentului dispărut în apele râului Prut a fost găsit fără viață Joi dupa-amiaza, trupul neinsuflețit al adolescentului in varsta de 16 ani, care disparuse la inceputul saptamanii in apele raului Prut, in localitatea Santa Mare, a fost gasit la aproximativ 18 kilometri in aval de locul unde i-au fost gasite obiectele personale. Conform informațiilor furnizate de ISU Botoșani, corpul neinsuflețit al adolescentului a fost observat de catre scafandri la suprafața apei, blocat in vegetația din apropierea malului. ”Timp de patru zile, pompierii botosaneni au depus toate eforturile pentru gasirea acestuia. La misiunea de cautare au participat in total peste 60 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Trupul neinsufletit al adolescentului de 16 ani disparut la inceputul saptamanii in apele raului Prut, in localitatea Santa Mare, a fost gasit joi dupa-amiaza, la aproximativ 18 kilometri distanta in aval de locul unde i-au ramas obiectele personale, pe t

- UPDATE – Dupa patru zile de cautari, adolescentul de 16 ani de la Santa Mare a fost gasit in aceasta dupa amiaza la aproximativ 18 kilometri distanța in aval de locul unde i-au ramas obiectele personale, pe teritoriul județului Iași. Corpul neinsuflețit a fost observat de scafandri, la suprafața apei,…

- Cautarile adolescentului despre care se presupune ca s-a inecat la Santa Mare continua. Este a patra zi Este a patra zi de cautari a adolescentului de 16 ani posibil inecat in Raul Prut, iar pompierii botoșaneni depun in continuare toate eforturile pentru gasirea acestuia. In fiecare zi au fost angrenate…

- VIDEO: Pompierii reiau cautarile in cazul baiatului care ar fi disparut in apele Prutului. Un localnic a gasit hainele pe mal Operațiunea de cautare a adolescentului de 16 ani de la Santa Mare a fost sistata in urma puțin dupa miezul nopții. In aceasta dimineața, salvatorii vor relua cautarile pentru…

- Pompierii botosaneni au fost solicitati sa intervina luni pentru cautarea unui tanar de 16 ani, care ar fi intrat in apele raului Prut, pe raza localitatii Santa Mare, si nu a mai iesit la suprafata, potrivit Agerpres.Apelul la 112 a fost facut de un localnic, dupa ce a gasit hainele pe mal.…

- Pompierii botoșaneni au fost solicitați sa intervina pentru cautarea unui tanar de 16 ani care ar fi intrat in apele raului Prut pe raza localitații Santa Mare și nu a mai ieșit la suprafața. Apelul la 112 a fost facut de un localnic dupa ce a gasit hainele pe mal. La fața locului s-au deplasat doua…

- Un baiat de 14 ani și-a pierdut viața in apele Prutului. Acesta se scalda impreuna cu un grup de prieteni, dar a disparut dupa ce a fost luat de curenți. Pompierii i-au gasit trupul neinsuflețit dupa trei ore de cautari.

