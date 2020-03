Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut ca responsabilii politici au subestimat cu totul amploarea pericolului reprezentat de pandemia cu noul coronavirus, intr-un interviu publicat miercuri de cotidianul german Bild si citat de AFP. ''Cred ca noi toti, care nu suntem experti, am subestimat la inceput coronavirusul. Dar intre timp a devenit clar ca este vorba despre un virus care ne va lua mult timp'', a insistat ea. ''Am inteles ca toate aceste masuri, care pareau drastice in urma cu doua sau trei saptamani, trebuie luate acum'', a adaugat sefa…