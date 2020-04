Coronavirus/Suedia: Parlamentul acordă guvernului puteri sporite în lupta împotriva epidemiei Parlamentul suedez a adoptat joi un proiect de lege ce acorda temporar guvernului puteri sporite in lupta impotriva epidemiei de COVID-19, care a facut deja peste 1.000 de victime in aceasta tara, informeaza AFP. Legea, ce va fi in vigoare intre 18 aprilie si sfarsitul lunii iunie, acorda coalitiei conduse de social-democrati posibilitatea, printre altele, de a inchide temporar intreprinderi, porturi si aeroporturi sau de a limita adunarile publice, fara a cere votul parlamentului. 'Este important ca guvernul sa aiba acces la mai multe instrumente in lupta impotriva coronavirusului, daca se… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul suedez - criticat din cauza modului in care gestioneaza criza sanitara provocata de noul coronavirus - a prezentat un proiect de lege prin care isi consolideaza temporar puterea, cu scopul de a lupta impotriva epidemiei, un lucru criticat de opozitie, relateaza AFP, potrivit news.ro.Aceasta…

- „Nu cred ca sunt multe momente mai potrivite decât acesta sa aratam ca ne intereseaza soarta comunitații noastre”, a declarat Dorin Bob, anunțând ca are în vedere mai multe astfel de „fapte bune”. Proprietarul companiei Studium Green, unul dintre cei…

- Noua lege care confera puteri sporite guvernului ungar pentru a lupta cu epidemia de coronavirus se va aplica pana la incetarea starii de urgenta, a declarat marti seara ministrul ungar al justitiei, Judit Varga, intr-un interviu acordat postului public de televiziune austriac ORF, transmite MTI.…

- Grecia intra in izolare generala de luni, intr-o incercare de a indigui raspandirea noului coronavirus, a anuntat premierul Kyriakos Mitsotakis, relateaza AFP.”Am dat ordin sa fie luata orice actiune adecvata in vederea aplicarii interdictiei oricarei miscari inutile in tara”, a anuntat duminica,…

- Atalanta s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a trecut de Valencia, 4-1 in tur și 4-3 in manșa a doua. Suporterii echipei italiene sunt și ei la inalțime. Fanii au donat bani unui spital care lupta impotriva epidemiei de coronavirus. Pentru ca partida retur cu Valencia…

- Banca Mondiala a anunțat, marți, un fond de 12 miliarde de dolari pentru sprijinirea țarilor care se confrunta cu impactul epidemiei de coronavirus care s-a raspandit rapid din China in aproximativ 80 de țari, relateaza Reuters.Citește și: SURSE - PNL intra in formație de lupta: lista miniștrilor…

- Germania le va acorda puteri mai mari anchetatorilor in lupta impotriva pedofiliei online, dupa ce parlamentarii au aprobat vineri un nou pachet legislativ propus de guvern, relateaza DPA preluat de agerpres. Oamenii legii vor avea permisiunea sa foloseasca imagini generate pe calculator cu abuzuri…

- Germania le va acorda puteri mai mari anchetatorilor in lupta impotriva pedofiliei online, dupa ce parlamentarii au aprobat vineri un nou pachet legislativ propus de guvern, relateaza DPA. Oamenii legii vor avea...