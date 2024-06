Stiri pe aceeasi tema

- Emil Boc, confirmat in funcția de primar al Clujului pentru al șaselea mandat, a exprimat nemulțumirea fața de zvonurile care au circulat in timpul campaniei electorale, sugerand ca ar parasi imediat poziția de primar dupa victorie. In mediul public au circulat informații conform carora Emil Boc ar…

- ​Reales primar al Clujului, Emil Boc s-a declarat deranjat intr-o intervenție in direct de informațiile aparute in presa potrivit carora urma sa plece din funcție imediat dupa victorie la Comitetul European al Regiunilor.Primarul reales pentru al șaselea mandat a rabufnit: „Ce pot sa spun? Toata…

- Primarul in funcție al municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a obținut un nou mandat, in urma alegerilor din 9 iunie. Este al șaselea mandat caștigat de catre edilul clujean, fost premier. La doar cateva zile de la alegerile locale, primarul Clujului ajunge in prim-plan, „remarcandu-se” cu o reacție categorica,…

- Reales primar al Clujului pentru al șaselea mandat, Emil Boc s-a declarat deranjat de informațiile aparute in campania electorala potrivit carora urma sa plece din funcție imediat dupa victorie.

- Primarul Clujului, Emil Boc, a caștigat un nou mandat de edil in oraș. In timpul campaniei electorale in spațiul public au tot aparut numeroase zvonuri care evocau eventualitatea in care edilul nu ar mai vrea sa se ocupe de adminsitrarea orașului și ar prefera o funcție europeana de top, zvonuri pe…

- Primarul Clujului, Emil Boc, a votat in jur de ora 10.00. Alaturi de soția sa și liderii PNL din județ, primarul Clujului a facut apel la tinerii care au acum prima data dreptul de vot.„La granița țari avem un razboi.

- Emil Boc, edilul municipiului Cluj-Napoca, se bucura de o mare cota de incredere din partea romanilor, fiind depașit la mica distanța doar de scretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana.

- Primarul Clujului, Emil Boc, e intr-un marș populist inaintea campaniei electorale. Dimineața s-a filmat in parcul central, cand le cerea pensionarilor sa se urce pe echipamentele de facut sport și sa faca exerciții, iar seara, dupa ce a fost criticat ca a fost prea agresiv cu varstnicii, a trecut el…