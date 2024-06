Stiri pe aceeasi tema

- O expoziție de arta a elevilor Colegiului de Arte „Sabin Dragoi” din Arad se regasește zilele acestea pe platoul din fața Primariei. Lucrarile celebreaza frumusețea... The post Veselie pe platoul Primariei. Elevii Colegiului de Arte „Sabin Dragoi” ne-au amintit de frumusețea copilariei (Galerie foto)…

- Au trecut aproape trei saptamani de cand șoferul unei firme oradene contractate de Primaria Arad, prin Centrul Municipal de Cultura Arad (CMCA), a vrut sa... The post Povestea vehiculului cazut in fantana arteziana din Piața Catedralei. O intamplare cu sefi, directori adjuncti, un consilier personal…

- Comunicat. Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad organizeaza „Zilele Academice Aradene”, cel mai amplu și de prestigiu eveniment al anului. Timp de o saptamana,... The post Zilele Academice Aradene ale UVVG, la cea de-a 34-a ediție appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Au trecut mai bine de trei zile de cand un vehicul al firmei contractate de Primaria Arad, prin Centrul Municipal de Cultura Arad, pentru focurile... The post (Și) aici sunt banii dumneavoastra. Cine și cand va plati pentru avarierea fantanii si pentru Piața Catedralei? appeared first on Special Arad…

- Sarah-Aida Savin, eleva in clasa a IX-a la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare, a obținut o Mențiune (96 puncte din 100 posibile) la Olimpiada Naționala de Limbi Romanice – secțiunea Limba Franceza, desfașurata la sfarșitul lunii aprilie la Iași. Aida este o fosta eleva a Școlii profesionale…

- Comunicat. Asociația Europeanul, Primaria Arad și Centrul Municipal de Cultura Arad anunța ca in perioada 11 – 12 aprilie va avea loc cea de a... The post Festivalul de muzica religioasa de la Arad ajunge la a patra ediție appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Centrul Municipal de Cultura Arad, instituție aflata in subordinea Primariei, a anunțat rezultatele etapei a doua a selecției de proiecte din cadrul programului „Promovarea Sportului... The post Primaria a imparțit bani pentru sportul aradean. UTA și baschetul, cele mai mari sume appeared first on Special…

- Veste buna pentru iubitorii teatrului, mai exact pentru iubitorii festivalurilor de teatru! Cu o pauza de trei ani (2020, 2021 și 2022) din cauza pandemiei... The post Vom avea o noua ediție a Festivalului Internațional de Teatru Nou in 2024! appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…