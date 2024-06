Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a convocat alegeri parlamentare rapide dupa ce a fost invins de extrema dreapta la alegerile europene – intr-o noapte de drama in care, in general, centrul-dreapta și-a strans controlul asupra Parlamentului UE. Macron a facut anunțul dupa ce a pierdut in fața rivalilor…

- Partidele de centru-dreapta și de extrema-dreapta au fost pe primul loc la alegerile europene de duminica, 9 iunie, in cele mai populate națiuni ale UE: Germania, Franța, Italia, Spania și Polonia, scrie Politico.eu.

- Partidele de extrema dreapta din Germania, Austria și Țarile de Jos au inregistrat caștiguri semnificative in alegerile europarlamentare 2024, arata sondajele la ieșirea de la urne, inainte de rezultatele oficiale de duminica, 9 iunie.

- Partidele naționaliste și de extrema dreapta domina in clasamentele provizorii din Germania și Austria. La nemți Uniunea Creștin-Democrata (CDU, centru-dreapta) se claseaza pe primul loc in scrutinul europarlamentar, in Germania, fiind urmata de partidul de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania…

- Un politician din partidul de extrema dreapta „Alternativa pentru Germania” (AfD) a fost injunghiat marti seara cu un cutit in orasul Mannheim, din vestul Germaniei. Incidentul a avut loc la cateva zile dupa ce un barbat a atacat cu cuțitul mai multe persoane la o demonstrație din centrul orașului.

- Eric Liebegut, in varsta de 18 ani, știe deja pentru cine va vota la alegerile europene: Alternativa pentru Germania (AfD), un partid de extrema dreapta, despre care spune ca ofera o ruptura de un prezent sumbru și o viziune luminoasa asupra viitorului. Liebegut este tipic pentru o noua cohorta de…

- „Daca este un razboi al civilizației, ei bine, sper ca civilizația din Ucraina va pierde”, a declarat, pentru Vocea Europei, Marcel de Graaff, un deputat olandez de extrema dreapta, dintr-un studio de televiziune aflat chiar in interiorul Parlamentului European, in octombrie anul trecut.

- • Deși mulți prezic un rezultat antieuropean la alegerile europarlamentare din acest an, un nou raport al ECFR care cuprinde date sociologice din 12 state membre ale UE pune sub semnul intrebarii semnificația acestui lucru pentru UE. • Raportul arata ca susținatorii partidelor de extrema dreapta sunt…