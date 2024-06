Stiri pe aceeasi tema

- Veste extraordinara pentru circa trei milioane de romani: șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, spune ca, de la 1 septembrie, o categorie de pensionari va primi pensii mai mari cu pana la 90%. De aceste pensii majorate vor avea parte pensionarii care au cotizat peste 40 de ani și care la acest moment…

- Șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, a explicat ca, incepand cu 1 septembrie, pensionarii care au cotizat peste 40 de ani, dar in prezent au pensia minima, vor avea parte de creșteri de 80-90%. De asemenea, cei care au avut un stagiu de cotizare de sub 25 de ani vor ramane cu aceeași pensie.

- Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii, a elucidat recentele modificari aduse noului formular al deciziilor de pensionare și a identificat grupul de romani care vor beneficia de o recalculare dubla a pensiilor lor. Conform declarațiilor sale, o decizie a fost deja transmisa la Monitorul Oficial…

- Vești bune pentru o categorie de pensionari! Din septembrie 2024 vor primi de doua ori mai multi bani. Recalcularea va fi de bun augur pentru acești romani. Iata ce a precizat Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii! Cine sunt pensionarii care vor primi bani mai mulți din septembrie 2024 Din toamna,…

- Procesul de recalculare a pensiilor, inițiat la sfarșitul lunii martie, este finalizat in proporție de 99,9 la suta și a fost inceputa tiparirea noilor decizii de pensionare, a declarat președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu. ”Noi deja avem procesul de evaluare finalizat 99,9 la suta.…

- Daniel Baciu, seful Casei Nationale de Pensii Publice, a facut recent un anunț important pentru pensionarii din Romania. Seful CNPP, precizari despre recalcularea pensiilor. Ce noutate exista. Precizarile pe care le așteptau pensionarii romani In timp ce pensionarii de la noi din țara așteapta sa afle…

- Daniel Baciu: Pentru anii de facultate li se acorda un punctaj fix de 0,25% pentru fiecare an, iar pentru perioada in care a lucrat se acorda puncte efectiv de contributivitate care se raporteaza la salariul realizat in perioada respectiva.Realitatea Plus: Deci pentru o persoana care are o perioada…

- Prin exemple concrete de pensionari care se vor bucura de majorari ale pensiei, șeful Casei de Pensii a incercat sa evidențieze beneficiile noilor modificari.Pentru mulți pensionari, aceasta recalculare promite sa aduca un plus de siguranța financiara și o viața mai linistita in perioada de pensionare,…