Coronavirus/Botoşani: Un bărbat cu test pozitiv, transferat de urgenţă la o clinică din Iaşi Un barbat in varsta de 46 de ani din judetul Botosani a fost transferat, marti, la Spitalul clinic de boli infectioase din Iasi, dupa ce a fost pozitiv la testul de coronavirus, a anuntat purtatorul de cuvant al Institutiei prefectului, Monica Raileanu. Potrivit acesteia, barbatul s-a intors la finalul saptamanii trecute din Italia, fiind plasat in carantina intr-un centru din municipiul Botosani. El era asimptomatic, insa testele prelevate de epidemiologi au fost pozitive. ‘Acesta s-a intors din Italia, dar a calatorit singur si nu in mijloace de transport in comun, fiind preluat de indata intr-unul… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

