- Medicii vor monitoriza de la distanța starea suspecților de coronavirus, aflați in carantina sau in izolare, prin brațari și holtere. Prsoanele care intra in carantina sau in izolare la domiciliu timp de 14 zile vor avea asupra lor brațari și holtere care le vor monitoriza starea de sanatate, potrivit…

- Un medic roman stabilit in Franta a facut precizari importante in legatura cu contaminarea cu COVID-19. Contactul prelungit cu o persoana infectata crește probabilitatea de imbolnavire, sustine acesta, citat de HotNews. In schimb, daca o persoana trece pe langa un bolnav, pe strada, probabilitatea de…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, anunța monitorizarea pacienților care sunt izolați la domiciliu cu suspiciuni de coronavirus cu ajutorul unor aparate speciale, despre care insa Costache anunța ca sunt greu de montat.Citește și: S-A AFLAT - Care e cocktailul de medicamente cu care s-au…

- Angelo Borelli a mai precizat ca numarul total al contaminarilor se ridica la 2.036, comparativ cu 1.694 in ziua precedenta, ceea ce inseamna o crestere cu 20%. Potrivit responsabilului italian, dintre pacientii initiali, 149 s-au insanatosit. In prezent, 908 pacienti sunt spitalizati, iar…

- Guvernul isi face treaba si romanii nu trebuie sa se sperie, trebuie sa stea linistiti, a declarat premierul interimar Ludovic Orban, vineri, despre situatia generata de noul coronavirus. "Ne ocupam de toate problemele, nu aveti nicio emotie. Ministerul de Interne, Ministerul Sanatatii, toate structurile…

- „Stocurile de alimente, de apa care sunt in Romania sunt suficiente. Și Ministerul Agriculturii, dar si alte ministere, cu care suntem permanent in contact, prin compartimentele de situații de urgența, monitorizam acest lucru dintotdeauna, nu numai acum. Sunt niște proceduri, sunt niște stocuri peste…

- Numarul de infecții cu coronavirus in Italia a depașit 100, dupa ce duminica au fost confirmate 44 de cazuri noi, scrie CNN.Potrivit CNN, majoritatea cazurilor sunt concentrate in regiunile nordice din Lombardia (89 de cazuri), Veneto, Emilia Romagna și Piemonte, informeaza mediafax.ro.…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica din Maramureș, Rares Pop, a declarat ca barbatul a fost monitorizat si investigat din punct de vedere al evolutiei clinice si este in prezent sanatos. Oficialul a spus ca barbatul nu prezinta niciun semn clinic care ar putea ridica un semn de suspiciune, de posibilitate…