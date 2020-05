Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment de strangere de fonduri in beneficiul asociatiei caritabile newyorkeze Robin Hood si comunitatilor afectate de pandemia de coronavirus va avea o pleiada de vedete printre care Robert De Niro, Spike Lee sau Mariah Carey, informeaza luni AFP. Evenimentul cu durata de o ora, organizat luni…

- Facebook LinkedIn MSN Live Pinterest Twitter Yahoo Numarul cazurilor de infectare cu coronavirus a depasit 2,7 milioane, la nivel global. Pana acum, din cauza COVID au murit peste 190.000 de oameni. Un sfert din numarul deceselor s-a inregistrat in Statele Unite, țara cea mai indoliata din lume. Iar…

- China a anuntat joi ca va dona inca 30 de milioane de dolari Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care are nevoie de mai mult de 1 miliard de dolari pentru a finanta lupta impotriva pandemiei de coronavirus ce a ucis peste 180.000 de persoane in intreaga lume, informeaza Reuters. Promisiunea…

- Miliardarul George Soros doneaza 130 de milioane de dolari pentru combaterea efectelor pandemiei de coronavirus, transmite Mediafax . Banii vor fi donati prin intermediul unei organizatii fondate de miliardarul filantropist – Open Society. Sunt vizate comunitatile vulnerabile din orase precum New York,…

- Rihanna si fondatorul Twitter, Jack Dorsey, doneaza 4,2 milioane de dolari in beneficiul victimelor violentei domestice din Los Angeles in contextul pandemiei de COVID-19, informeaza vineri contactmusic.com. Cantareata in varsta de 32 de ani si fundatia sa, Clara Lionel Foundation (CLF),…

- Cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, a anuntat ca va dona 100 de milioane de dolari initiativei America’s Food Fund, lansata de fundatiile Apple, Ford, femeia de afaceri Laurene Powell Jobs si actorul Leonardo DiCaprio, potrivit TMZ, anunța MEDIAFAX.Fondul, care avea ca scop strangerea sumei…

- Oprah Winfrey a anuntat ca va dona 10 milioane de dolari pentru cei afectati de pandemia de coronavirus. O parte din suma va fi donata unui fond caritabil cofondat de Leonardo DiCaprio. Vedeta TV realizeaza pentru Apple TV+ o emisiune despre criza provocata de COVID-19, conform Reuters.Vedeta…

- Alte opt persoane au fost diagnosticate cu noul tip de coronavirus in București, in ultimele ore, numarul persoanelor infectate in Romania ajungand astfel la 25. In același timp, pe internet a aparut o teorie uluitoare.