Coronavirus: Statele iniţiativei regionale Central5 nu vor închiderea din nou a frontierelor Ministrii de externe din statele initiativei regionale C5 (Central5) s-au pronuntat marti pentru coordonarea masurilor intre aceste tari intr-un al doilea val al pandemiei de COVID-19, astfel incat posibilele restrictii sa nu aiba un impact negativ asupra cooperarii dintre ele, mai ales la nivel economic, transmite agentia croata HINA.



A treia reuniune ministeriala a initiativei regionale informale Central5 - din care fac parte Austria, Cehia, Slovacia, Slovenia si Ungaria - a avut loc marti la Brdo pri Kranju, in Slovenia, unde sefii de diplomatii au luat in discutie situatia legata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

