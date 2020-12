Coronavirus: Spania va primi primi 350.000 de doze de vaccin împotriva COVID-19 pe săptămână Spania va primi 350.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 de la Pfizer-BioNTech pe saptamana, incepand de sambata, in total un numar de aproape 4,6 milioane de doze urmand sa fie livrate tarii in urmatoarele 12 saptamani, a declarat miercuri ministrul sanatatii, Salvador Illa, relateaza Reuters. Primul lot va fi livrat orasului Guadalajara, din centrul Spaniei, unde duminica va incepe vaccinarea, iar apoi dozele vor fi distribuite si in alte regiuni. Guvernul spaniol a anuntat ca intentioneaza sa vaccineze intre 15 si 20 de milioane de oameni in prima jumatate a lui 2021, noteaza Reuters.AGERPRES/(AS… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

