Coronavirus se răspândeşte cu repeziciune în Europa. A treia ţară în care a pătruns virusul ucigaş Institutul național de sanatate și bunastare din Finlanda a confirmat primul caz de coronavirus din țara. Este vorba despre o femeie in varsta de 32 de ani din Wuhan, care a ajuns in Finlanda, dupa ce in aceeasi zi a calatorit si la Ivalo, un sat din regiunea Laponiei de Nord. Femeia a dezvoltat simptome respiratorii si febra si a mers la camera de urgenta. "In țarile Uniunii Europene exista o cunoaștere puternica cu privire la modul de prevenire a bolilor infecțioase. Și cred ca aceasta este și mai puternica in Finlanda. Districtul de asistența medicala din Laponia va avea grija de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

