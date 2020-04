Stiri pe aceeasi tema

- Deces 332. Femeie, 42 ani din Ialomița; asistenta medicala in Spitalul Țandarei – Laborator; ulterior a fost mutata la Triaj. A avut contact cu cazul confirmat care a și decedat pe data de 26.03.2020. Data debut: 01.04.2020. Data recoltare: 01.04.2020. Data rezultat: 02.04.2020 – pozitiv; a fost internata…

- Un numar de 812 cadre medicale sunt infectate in Romania cu noul coronavirus, conform raportarilor primite de catre Institutul National de Sanatate Publica din teritoriu. Menționam ca aceasta ultima raportare dateaza de vineri, 10 aprilie 2020. Alba total 18 Arad total 44 București total 103 Bacau total…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 8 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.761 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 528 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 209 persoane…

- Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raed Arafat, a spus in cadrul unei declaratii de presa ca bilantul persoanelor infectate cu noul tip de coronavirus in Romania a ajuns la 1.815 duminica, 29 martie la ora 20:00. Source

- Ludovic Orban a trimis Parlamentului discursul pe care trebuia sa il susțina pentru investirea Guvernului sau. Premierul desemnat nu s-a prezentat la ședința de plen, fiind autoizolat la Vila Lac 1, dupa ce a intrat in contact cu un liberal diagnosticat cu coronavirus. In discursul sau, premierul desemnat…

- A fost confirmat al 81-lea caz de infectare cu coronavirus in Romania. Este vorba despre o tanara de 26 de ani, din București, aflata in autoizolare din 9 martie, iar in prezent internata la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș”. Source

- Un tanar de 21 ani, din județul Mureș a fost confirmat cu coronavirus. Numarul celor infectați cu virusul ucigaș a ajuns la 51. Barbatul este șofer de TIR, a calatori in Italia in perioada 4-6 martie. In cursul zilei de 10 martie 2020 a apelat 112 acuzand simptome care se incadrau in definiția de caz.…

- Autoritatile romane anunta ca pana vineri, 6 martie, la nivel național au fost confirmate 7 cazuri de infectați cu coronavirus. Dintre cei 7 care au contactat virusul, 3 sunt declarați vindecați. Unul a fost externat, iar ceilalți doi raman, momentan, sub observație medicala, in spital, conform deciziei…