​Coronavirus: Prim-ministrul Kosovo, pozitiv la COVID-19 Prim-ministrul Kosovo Avdullah Hoti a anuntat duminica seara ca a fost testat pozitiv la noul coronavirus si va fi intra în autocarantina în urmatoarele doua saptamâni, informeaza luni France Presse, potrivit Agerpres. "Am facut astazi testul pentru COVID-19 si am fost gasit pozitiv", a scris Hoti, în vârsta de 44 de ani, pe contul sau de Facebook. El a precizat ca a început o carantina de doua saptamâni în timpul careia va continua sa-si îndeplineasca sarcinile de la domiciliu. "Nu am simptome, cu exceptia unei tuse foarte usoare",… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

