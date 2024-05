Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana emblematica a anilor 1990, Demi Moore, cunoscuta din filme precum "Ghost", "Striptease" si "G.I. Jane", se afla pentru prima data pe afisul unui lungmetraj selectat la Festivalul de la Cannes, "The Substance", un film horror feminist regizat de cineasta franceza Coralie Fargeat, prezentat…

- Regizorul Yorgos Lanthimos, prezent la Festivalul de Film de la Cannes cu cel de-al doilea lungmetraj consecutiv cu Emma Stone in rol principal, "Kinds of Kindness", a declarat ca filmele sale, adesea foarte amuzante si intunecate, sunt mai putin ciudate decat ceea ce se

- Marți s-a dat startul celei de-a 77-a ediție a mult așteptatului Festival de Film de la Cannes. A fost „ploaie” de vedete pe covorul roșu de la Palais des Festivals, in prima zi a evenimentului. Divele au stralucit in rochii de gala care mai de care mai ravisante, noteaza click.ro. Heidi Klum (50 de…

- Actrita si regizoarea franceza Judith Godreche a laudat Festivalul de Film de la Cannes pentru ca a primit-o pe ea si pe membrii distributiei filmului sau despre miscarea #MeToo pe covorul rosu joi, exprimandu-si speranta ca acest film va contribui la un progres al discutiilor pe aceasta tema, transmite…

- La 38 de ani de la caștigarea Cupei Campionilor, fotbalul autohton iși cauta calea. Izbitor este ca absența rezultatelor conteaza mai puțin. Chiar daca performanțele au lipsit, au existat momente de statisfacție. Rare, dar demne de luat in seama. Lipsa autenticitații este de fapt cea care conteaza.…

- Oana Moșneagu și Vlad Gherman au pornit o afacere fara batai de cap! Popularul cuplu de actori și-au unit nu doar destinele, ci și conturile cu scopul de a cumpara o casa generoasa. Insa, in cele din urma, au mai amanat proiectul iar dorința lor locativa s-a ”imparțit” in patru garsonere, doua de fiecare,…

- Casa renumitului actor a fost luata cu asalt de jandarmi, care au descins in cautarea de arme de foc. Aceștia au gasit 72 de arme, dar și 3.000 de cartușe! In plus, in casa actorului era organizat și un poligon de tragere. Alain Delon a dat de belea, la 88 de ani! Jandarmii au descins la locuința actorului…

- Lungmetrajul „Anatomie d’une chute”, regizat de Justine Triet, a fost marele castigator al galei de decernare a premiilor Cesar 2024, organizata vineri seara in sala Olympia din Paris, unde aceasta pelicula s-a impus la sase categorii de premii, inclusiv la categoria principala, „cel mai bun film”,…