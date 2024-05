Stiri pe aceeasi tema

- Fiul lui Joe Biden, Hunter, are probleme serioase cu legea! Este implicat in doua dosare penale, iar instanța tocmai ce s-a pronunțat in defavoarea lui, in dosarul in care este acuzat de posesie ilegala de arme. Lovitura pentru Joe Biden, care mai vrea un mandat la Casa Alba! Fiul sau, Hunter a inregistrat…

- Fostul primar de Baia Mare, Catalin Cherecheș, nu se lasa și va incerca sa obțina anularea condamnarii de 5 ani de inchisoare. O spune chiar avocatul sau, Razvan Doseanu, care a facut o prezentare pe rețelele de socializare cu privire la procesele la care va lua parte saptamana viitoare. ”VINERI voi…

- Real Madrid se indreapta spre un nou titlu de campioana a Spaniei, dar antrenorul Carlo Ancelotti se confrunta cu probleme de ordin juridic, dupa ce a fost acuzat ca ar fi fraudat fiscul spaniol cu peste un milion de euro, informeaza EFE.

- Un minor de 17 ani, originar din Orhei, este cercetat penal pentru rapirea unui automobil de marca Citroen din satul Lucașeuca. Individul care nu este la prima abatere, risca amenda de pana la la 67 500 lei sau inchisoare de pana la 3 ani.