- Italia, țara europeana cu cele mai mari probleme cauzate de coronavirus, a gasit o modalitate splendida de ridicare a moralului. La ora 18:00, pe intreg teritoriul Peninsulei, oamenii ies pe balcon și fredoneaza melodii vesele. Pana vineri, ora 21:00, erau confirmate peste 17.600 de cazuri de coronavirus,…

- Premierul interimar Ludovic Orban a convocat duminica seara o sedinta informala de lucru la Palatul Victoria in contextul inmultirii cazurilor de romani infectati cu coronavirus pe teritoriul tarii. La intalnire participa ministrul de Interne, Educatiei si Sanatatii.

- Președintele Turciei susține ca a luat aceasta decizie invocand motive de siguranța pentru migranți.Erdogan a ordonat garzii de coasta sa nu le mai permita migrantilor sa incerce sa traverseze Marea Egee pentru a ajunge in Uniunea Europeana, invocand motive de siguranta a acestora, relateaza dpa.„Nu…

- Alerta de poluare in Capitala! Valorile au depasit de zece ori nivelul admis. Oamenii s-au plans la 112 ca aerul este irespirabil. Ministrul Mediului a confirmat situatia dupa cateva ore. Insa a dat vina pe curatenia din gospodarii si pe vant.

- Mii de refugiați și migranți continua sa se adune la granița Greciei cu Turcia la Evros, in urma deciziei autoritaților de la Ankara de nu mai impiedica migranții sa plece spre UE. Sambata dimineața, tensiunile au crescut in timp ce grupuri de refugiați și migranți au incercat sa treaca ilegal frontiera…

- Grecii nu au intrat in panica atunci cand in tara lor a fost confirmat miercuri primul caz de infectare cu coronavirus, a declarat la Digi24 Nikos Koudunis, medic din Atena. Oamenii au urmarit permanent ce s-a intamplat in alte tari, iar autoritatile au dat toate informatiile necesare, ce trebuie sa…

- Polițiștii din Iași suțin ca solita Andreea Antonescu a sunat la 112, in noaptea de miercuri spre joi, și a reclamat ca este rapita. Oamenii legii au ajuns la adresa indicata de vedeta, insa au constatat ca aceasta era insoțita de iubitul ei, alaturi de care consumase prea mult alcool, conform surselor…

- Grecia doreste sa participe la conferinta internationala sub egida ONU dedicata Libiei, prevazuta sa se desfasoare in luna ianuarie, a anuntat premierul Kyriakos Mitsotakis intr-un interviu publicat duminica, in contextul cresterii tensiunilor pe dosarul libian intre Atena si Ankara, transmite AFP.…