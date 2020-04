Coronavirus: Pandemia, teren minat pentru vedete Pandemia cauzata de noul coronavirus ii aduce pe fani mult mai aproape de celebritati intr-o maniera fara precedent, prin intermediul unor mesaje online cu un puternic caracter personal publicate de anumite vedete, insa nu toti internautii apreciaza ceea ce vad in acele continuturi distribuite pe retelele de socializare, informeaza Reuters joi.



Astfel, Taylor Swift a anuntat ca va trimite sume in numerar unora dintre admiratorii ei, iar Rihanna a donat 6 milioane de dolari pentru a-i sprijini pe acei oameni ale caror mijloace de existenta au fost afectate de pandemia de coronavirus.

Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

