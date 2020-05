Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai cunoscut vulcan din Japonia, Muntele Fuji, va fi inchis turiștilor in aceasta vara, in contextul restricțiilor impuse pentru limitarea raspandirii coronavirusului, au declarat autoritatile...

- Kim Myong, care deținea un rol important in guvernul de la Phenian, spune ca este "minciuna absurda" sa pretindem ca țara nu are cazuri de coronavirus și ca, foarte probabil, numarul adevarat "depașește imaginația". "China a lansat o ampla campanie internationala pentru a contesta originea…

- Japonia a anunțat luni un pachet pentru sprijinirea economiei in valoare de aproape 1.000 de miliarde de dolari, in contextul evoluției pandemiei de coronavirus, anunța CNN, potrivit MEDIAFAX.Prim ministrul japonez Shinzo Abe a anunțat luni pachetul de 108.000 de miliarde de yeni (989 miliarde…

- Jucatoarea de fotbal Nahomi Kawasumi s-a retras din Stafeta Tortei Olimpice, din cauza riscului de a fi infectata cu Sars-CoV-2 sau de a-i infecta pe altii, informeaza Reuters, citata de news.ro.Kawasumi, 34 de ani, campioana mondiala in 2011 cu Japonia, se afla in SUA, unde evolueaza la echipa Sky…

- Dupa inchiderea portilor sale publicului, animalele de la cea mai populara gradina zoologica din Japonia pot fi urmarite online sau pe retelele de socializare, unde admiratorii posteaza zilnic fotografii si clipuri care au devenit virale, relateaza EFE. La gradina zoologica Ueno, cea mai veche din tara,…

- (foto: AFP) Primele stiri despre disparitia hartiei igienice din magazine au venit din Hong Kong si Singapore, apoi din Japonia, la sfarsitul lunii ianuarie. De mai bine de doua saptamani, insa, pe fondul temerilor legate de Covid-19, rolele de hartie igienica au devenit o raritate la Antipozi, in Australia…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, joi, ca 6 romani de pe vasul de croaziera Diamond Princess vor sa revina in tara."Pana la acest moment, 6 cetațeni romani (2 pasageri și 4 membri ai echipajului) și-au exprimat dorința de a reveni in țara. Ambasada Romaniei la Tokyo este in contact atat cu cei…

- Epidemia de coronavirus izbucnita la bordul navei de croaziera Diamond Princess i-a lovit cel mai greu pe membrii echipajului, care și-au riscat viața pentru a continua sa ii serveasca pe cei peste 2.500 de pasageri, scrie Time. Aproximativ 450 de persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus…