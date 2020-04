Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul avea probleme de sanatate și trebuia operat de urgența, insa nu a fost supus intervenției chirurgicale care i-ar fi putut salva viața, ci a fost plimbat intre spitale.Tanarul a fost rapus in patru zile o pancreatita acuta pentru care nu a primit tratament. Este o boala grava cu sanse de supravietuire…

- Marturii cutremuratoare ale pacienților internați in Spitalul de urgența din Suceava. Cea mai mare spaima a lor a fost lipsa tratamentului. Oamenii povestesc cum cadrele medicale veneau in salon și ii anuntau constant ca medicamentele sunt pe terminate, dar și ca e posibil sa nu primeasca si doza urmatoare....

- "A inceput acum o saptamana cu dureri de cap, tuse, dupa aceea cu dureri de piept, dupa aceea am inceput sa vomit. Astazi am lesinat complet. Nu prea pot manca, beau apa, dar asa cum pot. Am ajuns la spital, cred ca am pneumonie, mi-au dat morfina, .....o sa ma tina aici, nu stiu cat. Dar, deocamdata,…

- Coronavirus a pus stapanire pe Suceava, devenind județul focar al țarii. Nu numai ca oamenii se imbolnavesc pe zi ce trece, insa sunt tratați cum nu se poate mai urat in spitale. Este cazul unui batran, care este lasat sa moara de foame!

- Katie Sanderson a vorbut marti dimineata la BBC Radio 4 si a facut apel la ascultatori sa se gandeasca bine inainte de a se hotari sa iasa din casa. In acelasi timp, ea i-a indemnat sa ramana in interior, pentru "a preveni decesele care pot fi evitate". Tanara doctorita a spus ca i-au dat…

- Coronavirus a reușit sa sperie pe toata lumea, chiar și pe multe persoane din showbiz, la care oamenii nu s-ar fi așteptat. Este cazul lui Cristi Chivu, care a ales sa transmita un mesaj romanilor. Dur, dar corect!

- Pandemia de coronavirus face ravagii in Europa. A fost inca o zi de recorduri negative, cu sute de morți și mii de noi cazuri de infectare. Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.503 morti in Italia, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 31.506.

- Trei navigatori romani care lucreaza pe nave in șantiere din China au fost repatriați și urmeaza sa ajunga in țara in zilele urmatoare. Un alt marinar va și el repatriat in curand, a anunțat, sambata, Sindicatul Liber al Navigatorilor (SNL), potrivit Mediafax.SNL a anunțat, sambata, pe Facebook,…